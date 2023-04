Zaniolo, festa social: "Effetto Galatasaray". I tifosi della Roma rispondono

L'"effetto Galatasaray" fa infuriare i tifosi della Roma

"Siete così speciali. 2 milioni!", questa la didascalia che ha accompagnato l'ultimo post pubblicato da Zaniolo per festeggiare il traguardo social. Post in cui si vede Zaniolo con la maglia della Nazionale e del Galatasaray, "dimenticando" quella della Roma, come se non ci fossero tra quei 2 milioni di follower appena raggiunti anche i romanisti. Una scelta che ha esaltato i sostenitori turchi, che hanno sottolineato il merito dell'"effetto Galatasaray", e fatto infuriare quelli giallorossi, che invece hanno ricordato al classe '99 l'importanza della Roma per la sua popolarità.