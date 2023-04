Ancelotti e il rammarico per Totti: "Mi mancano lui e Messi..."

Ancelotti ha affrontato tanti temi nell’intervista a Dazn con Diletta Leotta. Una carriera lunghissima, che continua ancora, in cui Ancelotti ha avuto modo di allenare praticamente tutti i più grandi campioni di calcio. Ma ce ne sono due che il tecnico italiano non ha mai avuto il piacere di allenare, e questo probabilmente è un piccolo rammarico per lui: “Non ho allenato Francesco Totti - dice Ancelotti a Linea Diletta - mi manca Totti nelle figurine, e mi manca Messi. Ma ne ho allenati veramente tanti: questo per me è e continua a essere un lungo viaggio. Anche perché non c’è solo il calciatore, alla fine sono tutti ragazzi con i loro problemi che a volte manifestano e a volte noi. Ragazzi di una generazione diversa dalla mia, che hanno problemi diversi da quello che avevo io. Il bello del mestiere dell’allenatore è anche quello”.