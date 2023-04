Dybala, il retroscena sulla presenza dell’agente a Roma

ROMA - Paulo e la foto davanti al Colosseo. No, non ci riferiamo a quel Paulo, il Roberto Falcao che indossando la divisa della Roma veniva immortalato davanti allo storico monumento nel 1980. Questo Paulo è argentino, e di cognome fa Dybala . E ci ha messo nove mesi per scattare la sua prima foto ufficiale (pubblicata dal club) davanti al vero Colosseo . Presentazione a quello Quadrato, all’Eur, il 26 luglio davanti a diecimila persone, martedì scorso invece lo shooting davanti all’Anfiteatro Flavio dopo l’intervista con Dazn. Poi ci è scappato anche un pranzo a Via Veneto insieme a Briatore - che conosce dai tempi della Juve - nella pizzeria dell’imprenditore.

Tra presente e futuro

Neanche a dirlo, bagno di folla dei tifosi che hanno cercato in tutti i modi di strappare un selfie con la Joya e di caricarlo in vista delle prossime partite tra campionato ed Europa League. Inevitabile tra uno scatto e l’altro anche la famosa richiesta che si fa al giocatore che si incontra e il cui futuro è in bilico: «Dai Paulo, resta alla Roma!». Sorrisi dell’argentino, ma bocca cucita aspettando naturalmente di poter avere un quadro più chiaro della situazione. L’incontro tra il club e l’agente Jorge Antùn ancora non c’è stato. L’agente di Dybala da domenica scorsa si trova nella capitale, anzi, ieri si è spostato di qualche chilometro per andare a mangiare pesce sul litorale, e resta in attesa di poter discutere dell’eventuale contratto da rifare per eliminare la clausola rescissoria da 12 milioni valida per l’estero.

Derby

Dybala è concentrato sul campo e sulle prossime importanti - per non dire fondamentali - sfide tra Serie A ed Europa. La prima di queste è un incrocio con il suo passato da bianconero, e un derby che vuole continuare a vivere da protagonista anche con la maglia giallorossa. Dopo aver perso quello romano, l’attaccante vuole riscattarsi battendo il Torino sotto la Mole Antonelliana per centrare la seconda vittoria in trasferta in questo 2023. Il dato confortante per la Roma è che tra Palermo e Juventus, Paulo non ha mai perso contro i granata: diciotto gare disputate tra campionato e Coppa Italia, 11 vittorie e 7 pareggi. Cinque reti segnate, tre assist e tante ottime partite che hanno portato i suoi club a portare a casa uno o tre punti. Così come ha fatto nella gara d’andata. Subentrato a ventuno minuti dalla fine con la Roma in svantaggio, Dybala ha cambiato volto alla squadra ed ha contribuito (colpendo anche una traversa) a trovare la rete del pareggio segnata da Matic. Se a ogni suo ingresso in campo all’Olimpico è stato accolto con un’ovazione, quello che sentirà sabato nell’altro Olimpico saranno i fischi assordanti dei tifosi granata. Da ex juventino e temibile rivale. Paulo è pronto a vivere un altro derby.