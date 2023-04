Travestimenti, spie ed espulsioni: chi è Nuno Santos, il fratello di Mourinho alla Roma

Tra i vari collaboratori di Mourinho uno dei più fedeli e legati al tecnico portoghese è Nuno Santos, il preparatore dei portieri. Classe 1973, ex portiere di discreto livello, è entrato nello staff di Mourinho nel 2019, quando lasciò il Lilla per aggregarsi allo staff tecnico del Tottenham. Poi lo ha seguito anche nel suo trasferimento alla Capitale. Per Mourinho è un amico, un fratello, un confidente e il suo braccio destro. Una persona di assoluta fiducia.

Mourinho e Juric, depistaggi a Trigoria: l'incredibile retroscena da spy story Nuno Santos, le espulsioni dalla panchina Molto tranquillo nella vita (è anche un atleta che fa la mezza maratona), in campo si è anche contraddistinto per qualche atteggiamento sopra le righe. L'esempio più recente è nell'ultimo derby, quando ha sfiorato la rissa con Pedro, che era passato vicino alla panchina giallorossa in modo provocatorio, venendo espulso. Altro episodio celebre è lo scontro contro Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, nella scorsa stagione che lo ha portato ad una squalifica di tre partite da parte della Uefa.

Nuno Santos e la spia di Juric Nuno Santos è anche l'uomo che fa il lavoro sporco per la Roma e per Mourinho. L’ultimo episodio risale a ieri, quando si è mimetizzato tra le siepi per scovare la spia di Juric in vista della prossima sfida contro il Torino. Nessun dubbio che sarebbe stato lui a cercarlo, tra i giocatori e lo staff: se c’è da difendere Mourinho e la Roma Nuno parte subito. Sempre pronto a proteggere l'allenatore e la squadra.

