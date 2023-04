Diretta Mourinho in conferenza stampa: le parole dopo Torino-Roma LIVE

TORINO - Alla Roma basta un rigore trasformato da Dybala dopo otto minuti per superare il Torino e volare al terzo posto in classifica dopo ventinove giornate di campionato. Queste le parole di Mourinho al termine della gara.

20:45

Mourinho: "La Juve? Siamo in Italia..."

Le prime battute del tecnico: "Le partite si vincono quando segni un gol di più dell'avversario. E' questo l'obiettivo, vincere il massimo che puoi cercando di sfruttare le tue qualità e nascondendo i tuoi problemi. Terzi in classifica? Siamo sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia...".

20:35

Tra poco le parole di Mourinho

Dopo la vittoria di stasera (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA), c'è grande attesa per le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della partita di Torino.

20:30

Finisce la partita: la Roma vince a Torino

Si chiude il match dopo sei minuti di recupero. La Roma passa 1-0 a Torino.

Stadio Olimpico Grande Torino - Torino