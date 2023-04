Diretta Torino-Roma: ora LIVE la partita di oggi

La Roma sfida il Torino nella 29ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i giallorossi di Mourinho vanno a caccia di punti importanti per la classifica, dopo i pareggi di Inter e Milan , in attesa della sfida di giovedì contro il Feyenoord . Segui la cronaca della partita in diretta.

17:50

Roma, la statistica sul 2023

Dall’inizio del 2023, solo il Napoli (10) e la Juventus (9) hanno vinto più partite della Roma in Serie A (sette al pari della Lazio). In questo intervallo temporale inoltre i giallorossi hanno tenuto ben sette volte la porta inviolata: solo Lazio e Napoli (otto a testa) hanno fatto meglio della formazione giallorossa (sette come la Juventus).

17:40

Torino-Roma, le statistiche

Torino e Roma hanno pareggiato solo una delle ultime 14 sfide di Serie A (10 vittorie per i capitolini e tre per i piemontesi nella striscia), la più recente, il 13 novembre (1-1). Granata e giallorossi non chiudono in equilibrio entrambi i confronti stagionali nel torneo dal 94/95, con Nedo Sonetti alla guida dei primi e Carlo Mazzone sulla panchina dei secondi.

La Roma ha vinto quattro delle ultime sei trasferte col Torino in Serie A (2P), dopo aver collezionato tre pareggi nelle tre precedenti. In totale sono 27 i segni “X” tra granata e giallorossi sul campo dei piemontesi. I primi ne contano di più in casa solo con il Milan (36); i secondi invece solo con Fiorentina (32) e Inter (28) hanno impattato più gare esterne.

17:30

Pellegrini in panchina

Il capitano giallorosso sarebbe dovuto rimanere in hotel a causa di un attacco influenzale. Invece si trova allo stadio con la squadra, ed andrà in panchina.

17:25

Torino-Roma, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Vanja; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Mourinho.