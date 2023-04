Infortunio Solbakken, ecco le sue condizioni e le parole della compagna

Solbakken, ricaduta alla spalla

A tenere la Roma in apprensione è il fatto che la spalla sinistra già la scorsa estate aveva creato parecchi problemi e fastidi all'attaccante ex Bodo. Per questo si teme che possa tornare direttamente la prossima stagione. Un peccato perché Solbakken - fuori dalla lista Uefa - stava diventando prezioso nelle rotazioni in campionato.

Solbakken ko, le parole della fidanzata

La fidanzata di Solbakken, Thea, ha pubblicato una storia con la foto del giocatore e la scritta: "Tornerai più forte".