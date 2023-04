Mourinho di fuoco contro Cassano: "Gli dico solo una cosa..."

TORINO - Dopo il pesante successo ottenuto dalla sua Roma sul campo del Torino e il terzo posto solitario conquistato, José Mourinho si toglie qualche sassolino dalle scarpe in conferenza stampa, rispondendo all'ex giallorosso Antonio Cassano che nei giorni scorsi aveva criticato duramente il gioco espresso dalla squadra allenata dallo 'Special One' .

Mourinho di fuoco contro Cassano, le sue parole

"A Mourinho non frega un c***o del calcio, il suo è solo cinema" aveva detto Cassano al quale ora arriva la replica di Mou: "Altri lavorano, lui si diverte" ha detto il tecnico portoghese mettendoci poi il carico: "A Madrid lo ricordano per la giacca" ha detto riferendosi alla pelliccia con cui il barese si presentò nel suo primo giorno al Real. "Ognuno è libero di pensare e criticare come vuole, ma se parliamo di Cassano lui si diverte. Forse ha un problema con me - ha continuato Mourinho -. Io gli dico di stare attento perché ogni tanto nella vita, se provi sempre a giocare a bowling, trovi un Marko Livaja e ti diverti meno. Con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, con l'Inter neanche la Coppa di Lombardia. Io cosa ho vinto lo sapete...".