Dybala, il gol al Torino è speciale: ecco cosa ha (ri)fatto Paulo per la mamma FOTO

Nella "sua" Torino il gol per la sua mamma. Paulo Dybala ha voluto dedicare alla madre, Alicia, il gol contro il Torino e lo ha fatto con una maglia su cui ha scritto, in spagnolo: "Buon compleanno ma'". Poi, come sempre, ha alzato le braccia al cielo, in ricordo del papà scomparso quando era piccolo.