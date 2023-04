Mourinho cita Livaja contro Cassano, arriva la reazione della moglie del croato

L'eco delle parole di José Mourinho contro Cassano è arrivata forte e chiara in Croazia. Marko Livaja le ha sapute già sabato sera e, come lui, sua moglie Iris. La compagna dell'attaccante croato, che con lui ha due figli, non solo ha ricondiviso nelle storie alcuni tweet che riprendevano quanto detto da Mou, ma poi ha anche voluto dire la sua in prima persona.