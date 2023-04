Cassano su Instagram: "Caro Mourinho, alla tua spia su Livaja dico che..."

La replica di 'Fantantonio'

"Attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura", ha detto lo 'Special One' riferendosi a una presunta lite tra il barese e il croato ai tempi dell'Inter. "Nella mia vita non è mai stato duro niente - ha risposto invece Cassano -. Anzi, il vero momento duro l'ho vissuto da zero a 18 anni perché dove vivevo io o eri sveglio, furbo e figlio di buona donna oppure non andavi avanti. Con Livaja ho litigato - conferma 'Fantantonio' - e ci siamo detti di tutto, io a lui e lui a me ma poi, dopo due giorni, amici come prima e siamo andati avanti. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di niente e di nessuno e di affrontare tutti. Io non ho paura di litigare, anche con le mani ma non l'ho mai fatto in 18 anni di carriera". L'ex fantasista della Roma è un fiume in piena: "Visto che qualcuno che ha fatto la spia, dì alla tua spia che quando abbiamo litigato si sono messi in mezzo venti persone e non siamo mai andati allo scontro fisico. Dì al tuo coniglietto che ti ha detto cag... altra figura di m... oltre a come fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno caro Mourinho. Sono stato fortunato? Forse - ha concluso Cassano -, ma non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. Lo dico a te e ai naviganti, ciao caro Mourinho".