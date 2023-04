Abraham e Dybala, le condizioni e gli esami: tutte le novità

ROMA - C'è ancora ansia per le condizioni di Abraham e, soprattutto, Dybala , che si sono fermati durante l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord . La Roma spera di recuperare i suoi due attaccanti il prima possibile in vista dei prossimi e fondamentali impegni, tra cui anche il ritorno della sfida all'Olimpico con un 1-0 da ribaltare .

Roma, come stanno Abraham e Dybala

La Roma di Mourinho è rientrata a Trigoria, con la priorità sulle condizioni dei due giocatori. Abraham non farà esami: ha preso una botta ma vuole giocare contro l'Udinese. Nulla è ancora detto e si saprà di più sulle sue condizioni domani. Per quanto riguarda Dybala, oggi non farà nulla ma avrà una risonanza nei prossimi giorni. Per adesso si concentrerà sulla fisioterapia. Inoltre l'argentino salterà il primo allenamento ma, dato che si sente bene, non ci saranno visite d'urgenza.