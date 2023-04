Dybala e Abraham: le condizioni. Quando possono tornare

ROMA - C'è ancora ansia in casa Roma per le condizioni di Dybala e Abraham, che si sono fermati durante l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Mourinho spera di recuperare il prima possibile i due attacanti in vista dei prossimi impegni, con la sfida contro l'Udinese in campionato e il fondamentale ritorno contro il club olandese all'Olimpico, con un 1-0 da ribaltare per conquistare la semifinale.

Roma, ecco la buona notizia per il ritorno all'Olimpico contro il Feyenoord Roma, le condizioni di Dybala Paulo Dybala si è sottoposto a degli esami che hanno escluso eventuali lesioni. Per la Joya è dunque confermato l'affaticamento all’adduttore destro. Salterà sicuramente l’Udinese e proverà a tornare in tempo per la sfida contro il Feyenoord.

Roma, le condizioni di Abraham Tammy Abraham, invece, non ha effettuato gli esami: ha preso una botta e può recuperare in fretta. Dovrebbe saltare la sfida contro l'Udinese, ma è probabile un ritorno in tempo per la sfida contro il Feyenoord.

