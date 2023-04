Diretta Mourinho: segui la conferenza stampa dopo Atalanta-Roma LIVE

23:11

Mourinho parla del primo gol

"Non c'è niente da fare, l'unica cosa che si può fare è lavorare. Per il momento abbiamo cercato di recuperare, quello che preoccupa sono i giocatori che non possono giocare e che sono giocatori fondamentali come Smalling. Senza Smalling vedi la storia di questo giocatore e la sua importanza. Senza di lui diventa un problema gigante ma Llorente ha fatto un'ottima partita. Per adesso non c'è Llorente e queste sono il tipo di situazioni che mi preoccupa, ma questi siamo noi. Siamo anche una squadra che perde e l'allenatore va soddisfatto a casa della sua squadra. Per tanti momenti abbiamo dominato e abbiamo perso per episodi che fanno parte della partita, ma ci sta. Giochiamo nei nostri limiti e oggi abbiamo fatto qualche cambio obbligatorio e altri quasi obbligatori che si fanno per tattica o perchè giocatore A o B è al limite e giocare sarebbe un grande rischio. La squadra finisce la partita con 9 giocatori e anche con 9 prende un palo e apre quasi di nuovo la partita, sono super contento con i ragazzi. L'unica cosa triste è il risultato"

23:06

Mourinho scherza con Totti

"Sei un capitano dammi del tu, grazie per le tue parole i miracoli non li possiamo fare ma c'è un miracolo che è l'empatia tra la squadra e tutti voi. La gente capisce i principi di questa squadra e nel bene e nel male siamo sempre insieme dall'inizio alla fine. Per sabato potevi dare una mano ma ho più bisogno di Aldair che di te"

23:05

Mourinho commenta gli episodi

"Il palo significa creazione di situazione, se non crei situazione da gol non prendi i pali. Dopo possiamo scegliere quello che vuoi ma gli infortuni fanno parte della partita, abbiamo cercato di proteggere la gente che ha evidenziato più stanchezza dopo la partita di giovedì. La gente che ha giocato come Bove e Solbakken hanno fatto una partita positiva. Quando eravamo nella partita abbiamo preso il terzo gol ma lo abbiamo preso tutti. Quando ti manca qualcuno è sempre un problema per alcune squadre è un piccolo problema per noi un grande problema. Senza Smalling sarà durissima, una sconfitta contro il Feyenoord magari ci avrebbe dato più energie per lottare meglio a Bergamo."

23:03

Mourinho analizza il match

"Penso che con i nostri limiti abbiamo fatto un'ottima partita non è possibile togliere episodi alla partita perche ne fanno parte ma possono decidere il risultato, ma sono stati tali perchè nel primo tempo abbiamo controllato la partita. Il primo gol è un episodio perchè c'è un giocatore che perde la palla sul lato sinistro e la palla arriva sul lato destro. Poi Tammy perde palla e Pasalic ha fatto gol, qualche giocatore era stanco. Il secondo tempo era nostro e dopo il gol di Pellegrini un nuovo l'episodio decide la partita. Se domenica o sabato devo giocare io gioco io. Questa è una squadra unita e nelle difficoltà siamo sempre insieme. Penso che anche i tifosi di cui Francesco (Totti) è uno dei più rappresentativi saranno orgogliosi della squadra. Per me è difficile essere critico con loro perchè gli episodi fanno parte delle partite ma chi sbaglia paga. Sono super soddisfatto"

22:48

Le parole di Mourinho nel post partita

Triplice fischio al Gewiss Stadium, la Roma frena la corsa Champions contro un Atalanta che è sembrata averne di più. Nel finale gli infortuni di Dybala e Llorente non fanno presagire nulla di buono per i giallorossi. Tra poco Mourinho si presenterà in tv e in conferenza stampa per rispondere alle domande sulla partita.

Bergamo, Gewiss Stadium