Roma, Dybala riposa contro l’Atalanta: la Joya va in panchina

BERGAMO - Josè Mourinho ha deciso: Paulo Dybala partirà dalla panchina. Il tecnico questo pomeriggio ha sciolto le riserve sull’argentino decidendo di risparmiarlo almeno all’inizio del match. Dybala siederà quindi in panchina, pronto a essere utile per la squadra a partita in corso, come fatto giovedì scorso contro il Feyenoord quando poi è riuscito a pareggiare i conti all’ultimo minuto portando la gara ai supplementari. Nella gara d’andata contro l’Atalanta Dybala era stato costretto al forfait per infortunio, stata invece sarà in panchina per aiutare la squadra nella ripresa.