Roma-Milan, le scelte di Mourinho: Abraham non va, ecco Belotti

Sacrificio

In quella manciata di minuti in campo il centravanti ex Torino si è guadagnato e meritato un posto da titolare nella prossima sfida contro il Milan, anche perché probabilmente Abraham sabato all’Olimpico non sarà accolto nel migliore dei modi dai tifosi dopo la sua ennesima deludente prestazione stagionale. Al contrario, il Gallo nonostante i pochi gol sta ricevendo l’ovazione dei romanisti soprattutto per il suo atteggiamento battagliero e di sacrificio lodato anche da Mourinho: «Se devo ricordare una cosa di lui in questi mesi, ricordo che dopo la partita col Torino quando gli spiegavo la motivazione per cui non aveva giocato mi ha detto che non gli interessava perché l’unica cosa che gli interessava era la vittoria della squadra. Questo per me è Belotti».

Obiettivo Milan

Apprezzato per l’impegno, l’atteggiamento sempre propositivo e il suo sacrificio in campo e fuori, adesso il centravanti è chiamato a dare una risposta anche con i gol. Perché fin qui sono stati troppo pochi e non è riuscito a sopperire alla crisi di Abraham. Fin qui in stagione ha realizzato 4 reti, tre in Europa League e uno in Coppa Italia. Poco, troppo poco soprattutto per le partite giocate dal primo minuto o da subentrato. Ancor più deludente il suo zero in campionato. Ma soprattutto preoccupante, in primis per Belotti che di mestiere fa il centravanti e ha bisogno del gol per sentirsi bene. Avrà l’occasione per trovarlo sabato prossimo, all’Olimpico, contro il Milan. Sarebbe importante per la Roma ma anche per evitare un brutto record che centrerebbe: un anno senza gol. Gli ultimi segnati in campionato risalgono infatti al primo maggio del 2022, la sua tripletta all’Empoli quando ancora vestiva la maglia del Torino. Da lì in poi nessuna esultanza in Serie A, se non per le reti dei suoi compagni di squadra. Ecco, contro il Milan non solo dovrà svolgere quel lavoro di sacrificio e copertura per aiutare una squadra falcidiata dagli infortuni, ma anche trovare il gol che possa tirargli su il morale e permettere alla squadra di prendere punti fondamentali per la corsa alla Champions. Al Milan tra l’altro ha già segnato sei gol in carriera: un motivo in più per il Gallo di ritrovare la sua esultanza e rialzare la cresta.