Lite con Mourinho, la mossa a sorpresa di Serra per fare la pace

I legali dell'arbitro Serra hanno chiesto di anticipare l'udienza al Tribunale federale e di emettere una sentenza predibattimentale di proscioglimento. La conferma arriva dall'avvocato Gabriele Bordoni, che difende il direttore di gara , protagonista di una discussione con il tecnico portoghese nel corso della gara tra Cremonese e Roma del 28 febbraio. L'udienza è stata fissata per il 25 maggio. La richiesta della difesa è motivata dal "carattere perentorio ed insanabile dei termine violati dalla Procura Federale (non per propria colpa)". Il legale di Serra ha sottolineato come la Procura federale avesse in mente di chiedere l'archiviazione, prima di ricevere da parte della Procura generale dello sport, un invito ad "insistere" nel portare Serra al giudizio sportivo, senza prorogare quel termine che, insanabilmente, era già scaduto. Bordoni a riguardo segnala la presenza di giurisprudenza delle sezioni unite della Corte federale di appello che hanno dichiarato improcedibili azioni disciplinari, proprio per inosservanza di quel termine.