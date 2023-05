La Procura Federale apre un'inchiesta su Mourinho: ecco cosa rischia il tecnico della Roma

Sapeva, José Mourinho, che dopo le sue dichiarazioni di fuoco nei confronti dell’arbitro Chiffi e delle società che hanno il potere di dire: “Questo arbitro non lo voglio” si sarebbe scatenato un putiferio. Il mondo arbitrale è infuriato - ieri ha affidato un messaggio informale a Sky, nella trasmissione di Fabio Caressa, e oggi potrebbe prendere posizione ufficialmente -, la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per deferire Mourinho per giudizi lesivi della reputazione di Chiffi. In arrivo anche il deferimento della Roma come responsabilità oggettiva.