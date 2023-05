Arbitri serie A, Maresca per Roma-Inter: quando fece infuriare Mourinho

Dopo il pesante sfogo nei confronti di Chiffi , nel post gara di Monza - Roma , Josè Mourinho rischia di saltare la gara contro l'Inter . Il big match, che sarà cruciale per il discorso quarto posto, è stato affidato al direttore di gara Maresca che già nella passata stagione aveva fatto infuriare l'allenatore portoghese durante la gara di campionato contro il Milan . Il direttore di gara di Napoli infatti, in seguito ad una mancata visione del Var pur essendo stato richiamato, aveva deciso di fischiare il rigore per i rossoneri in seguito ad un contatto dubbio tra Ibanez e Ibrahimovic scatenando l'ira della panchina giallorossa.

Le altre designazioni arbitrali degli anticipi della 34esima giornata

L'AIA ha designato, per gli anticipi della 34esima giornata, i seguenti arbitri: Rapuano per Milan-Lazio, Guida per Cremonese-Spezia e, come suddetto, Maresca per Inter-Roma.