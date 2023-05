Mourinho, lo Scomod One

"Politicamente" solo

Non sono previste sorprese, potete stare sereni: la Roma-società, come al solito, non ha mosso un dito per difendere la posizione e l’immagine dello Special. Mou è “politicamente” solo da quando è arrivato nella capitale per tentare di restituire la grandezza sportiva ai giallorossi: dalla sua parte ha esclusivamente i collaboratori, la squadra - che per lui si butterebbe nel fuoco - e, appunto, le decine di migliaia di tifosi che riempiono continuamente l’Olimpico. Lo apprezzo da sempre come tecnico, a Roma ho incontrato l’uomo, straordinario proprio per la sua miracolosa apparizione nel mondo piatto del pallone - vedi Thomas Lauren Friedman - non solo come innovatore dialettico (già sperimentato nella prima fase milanese) ma anche per l’adesione generosa alla guida quasi paterna dei giocatori e a uno spirito popolare a lui sconosciuto e subito esaltato. Mi aspettavo che da un giorno all’altro pronunciasse le tre sacre parole kennediane: «Io sono romano». Peccato. Rimpiangerà anche lui l’occasione perduta. Forse.