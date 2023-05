Roma, come sta Dybala: quando potrà giocare e quando sarà al meglio

ROMA - La sua condizione atletica non è ancora ottimale, Paulo Dybala lavora, migliora a Trigoria e vuole essere pronto per le prossime sfide della stagione tra campionato ed Europa League. L’obiettivo dell’argentino (e di Mourinho) è proprio il match di giovedì prossimo contro il Bayer Leverkusen, l’andata della semifinale che vuole giocare con una maglia da titolare. Ecco perché la Roma sta ultimando il piano di rientro del giocatore, fermo da due partite per l’affaticamento all’adduttore e la botta alla caviglia subita nei 26 minuti contro l’Atalanta, per averlo a disposizione in Europa.

Il piano recupero

Dybala sta molto meglio, ha dato il via libera a giocare questo pomeriggio contro l’Inter, Mourinho probabilmente nel corso della partita gli concederà spazio proprio per aiutarlo a crescere nella condizione e a dargli minuti necessari per essere pronto per giovedì. E l’argentino vorrebbe giocare dal primo minuto per evitare un’altra assenza importante per Mourinho dalla formazione titolare priva già di Smalling, Karsdorp, Wijnaldum, Llorente, Celik ed El Shaarawy che ha detto addio alla stagione per la lesione al flessore. Insomma, contro gli uomini di Inzaghi mancheranno i due protagonisti (uno in tribuna, l’altro probabilmente in panchina) della vittoria dell’andata a San Siro: Smalling e Dybala i due marcatori della serata e punti di riferimento del gruppo.

Guida Pellegrini

Per questo Mourinho si affiderà a Matic ma anche al suo capitano Lorenzo Pellegrini che dovrà cercare di dare la carica alla squadra e aiutare l’attacco a trovare gol. La Roma ha segnato 45 gol dopo 33 giornate di campionato: nell’era dei tre punti a vittoria soltanto una volta i giallorossi ne hanno realizzati meno a questo punto della stagione (41 nel 1994/95). Numeri deludenti per l’attacco, numeri che Tammy Abraham (con la compartecipazione di Belotti, tornato ad allenarsi in gruppo e quindi arruolabile) dovrà cercare di migliorare già a partire da stasera, seppur contro un’avversaria forte. Il centravanti inglese spera di poter festeggiare le cento presenze di stasera con la maglia della Roma con una prestazione esaltante, che possa far felici i tifosi e scacciare anche le critiche per la sua deludente stagione nella quale ha realizzato solamente nove gol. Al suo fianco potrebbe esserci nuovamente spazio per Solbakken (che non giocherà in Europa League), ma anche Belotti scalpita per giocare, così come Camara che nelle ultime partite ha trovato un po’ di spazio e potrebbe essere preso in causa per rinforzare ulteriormente il centrocampo con Matic e Bove, quindi con Pellegrini eventualmente a scalare in avanti. Formazione rimaneggiata ancora una volta, la squadra darà il massimo per cercare punti importanti per la corsa alla Champions.