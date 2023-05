Il Galatasaray scrive una lettera alla mamma di Zaniolo: lei risponde così

Prosegue l'avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. L'ormai ex Roma si è ambientato nel club turco, che sta lottando per il trionfo in campionato affidandosi anche al nuovo acquisto. Zaniolo si è integrato nella nuova squadra e il vicepresidente del club, Erden Timur, ha inviato una lettera ai genitori del giocatore, Francesca Costa e Igor Zaniolo, complimentandosi per l'atteggiamento e il comportamento del loro figlio: "Vi ringraziamo infinitamente per aver cresciuto una persona così speciale", si legge nella lettera.