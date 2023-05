Retroscena Roma: il post di Pellegrini e le sue parole da capitano ai compagni

Lorenzo Pellegrini non è tipo da proclami. Anzi, preferisce i fatti alle parole e spesso per questo non sempre viene compreso da chi lo vorrebbe più esplicito. Stavolta, però, dopo la sconfitta contro l'Inter all'Olimpico Pellegrini ha fatto un'eccezione. Il motivo? Subito dopo il discorso di Mourinho ai giocatori in mezzo al campo, Lorenzo nello spogliatoio ha parlato con i compagni e ha quindi deciso, oggi, di fare un post che gli altri, a partire da Dybala, hanno ricondiviso.