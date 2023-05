Roma-Bayer, designato l’arbitro anti-Mourinho: nessuno gli ha fischiato più rigori contro VIDEO

Non è una provocazione, ovviamente, ma è chiaro che mandare a Roma-Bayer Leverkusen l'arbitro che ha fischiato, in carriera, più rigori contro a José Mourinho fa, quantomeno, notizia. Il fischietto designato per la partita di giovedì all'Olimpico è Michael Oliver, l'arbitro inglese che in un Real Madrid-Juve fece infuriare così tanto Buffon che di lui disse: "Ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore".