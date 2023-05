Roma, rivivi diretta Mourinho: la conferenza stampa e le parole

ROMA - È la vigilia di Roma-Bayer Leverkusen , in palio c'è un posto per la finale di Europa League. L'andata domani (giovedì) all'Olimpico, il ritorno il 18 maggio in casa dei tedeschi di Xabi Alonso: Mourinho e Spinazzola in conferenza stampa hanno presentato la partita, rivivi la diretta delle loro parole.

16:45

Il rapporto speciale tra Mourinho e Xabi Alonso

Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso è stato allenato dal manager della Roma José Mourinho per tre stagioni al Real Madrid tra il 2010-11 e il 2012-13, collezionando in totale 151 presenze e vincendo 108 partite (72%). Alonso ha giocato 12548 minuti durante la gestione Mourinho: solo Cristiano Ronaldo ne ha disputati di più nel periodo (14140).

16:30

La Roma si ritroverà domani mattina

Conferenza terminata. Come spiegato da Mourinho, la squadra riposerà questo pomeriggio e si ritroverà domani mattina.

16:15

Spinazzola sull'errore con l'Inter

"L’errore con l’Inter difficilmente in passato ho fatto, volevo attaccare e fare male agli avversari per anticipare il passaggio. Mi dispiace, ma sono errori. Il mio ruolo è a sinistra, poi se non c’è nessuno a destra gioco anche lì".

16:05

Spinazzola: "Il mio futuro? Non so cosa dire"

"Il mio futuro dipende dalla stagione? Non saprei che rispondere, il mio futuro è andare a casa e dare un bacio a mio figlio per il suo compleanno. C’è ancora un mese e mezzo di partite importanti".

15:55

Spinazzola e la risposta su come sta

"Il mio fisico sta bene, poi è normale che ci sono anche gli avversari e delle piccole sbavature possono portare a un gol avversario. Non sta succedendo niente, sto bene, è normale soffrire dopo aver giocato tante partite, succede a chiunque, è impossibile avere lo stesso rendimento".

15:45

Spinazzola analizza la partita

"Domani affronteremo una grande squadra, velocissima, dovremo essere concentrati più quando avremo noi la palla".

15:35

Il recupero degli infortunati

"Domani ce la giocheremo e la settimana prossima ci sarà il secondo tempo. Vediamo se per il ritorno recupererà qualche giocatore. O vinciamo e andiamo in finale o perdiamo e abbiamo lasciato tutto in campo".

15:25

Complimenti a Xabi Alonso, giocatori "alla Jacobs" e Smalling

"Le partite con il Bayer sono le partite-chiave della stagione, le altre in campionato sono per provare ad andare in Champions? Certo. Xabi Alonso? Mi fa piacere vederlo, non lo vedo da tanti anni, ho sempre avuto un buon rapporto con lui, mi farà piacere giocare contro Xabi o con Simone la settimana scorsa, non cambia niente. Xabi è stato allenato da Benitez, Ancelotti, Guardiola, da me, sicuramente avrà preso un po’ da tutti. Il suo Bayer è la squadra più brava di tutte a giocare in contropiede, è pragmatica, ha cinque o sei giocatori che potrebbero fare le Olimpiadi contro Jacobs, in contropiede è difficile fermarli. Smalling? È perfetto per andare domani in panchina, per il ritorno vediamo, non lo avrò per le prossime due o tre partite, non me lo aspetto". GUARDA IL VIDEO

15:15

Mourinho: "Se fossi uscito dall'Europa League, ora sarei secondo"

"Se fossimo usciti a dicembre dall'Europa League, noi saremmo stati secondi o terzi in campionato ad oggi. Se fossimo stati ottavi in campionato, avrei messo tutto sulla coppa e oggi saremmo in una situazione migliore. Siamo vittime del bene che i calciatori hanno fatto nel corso della stagione. Possiamo vincere o no, andare in finale o no". GUARDA IL VIDEO

15:05

Mourinho sulla profondità di rosa

"C’è confronto con la società sulla profondità della rosa? La squadra senza problemi ha qualità sufficiente per fare quello che stavamo facendo: essere secondi, terzi o quarti in campionato e qualificati in Europa League. Quando mi facevate la domanda sugli obiettivi della Roma io dicevo sempre lo stesso: dipende. Non abbiamo cinque giocatori uguali per ruolo, hai visto l’Inter che ha giocato con Lukaku e Correa e oggi gioca con Dzeko e Lautaro. Io questo non posso farlo, devo avere la stagione perfetta ma non esiste, non è una critica ma è la realtà. Se Smalling e Dybala si fanno male non abbiamo i sostituti. La Roma non può avere infortuni. Abbiamo anche dei limiti legati al Financial fair play, Solbakken non è in lista Uefa per questo motivo. Nell'Inter si è infortunato Gosens, ha giocato Dimarco, ha finito con Darmian. Contro l'Inter io avevo in panchina Missori, Faticanti e Cherubini. Al di là dei risultati questa è una stagione fantastica".