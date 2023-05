Dybala si allena in gruppo: in campo per la rifinitura prima di Roma-Leverkusen

ROMA - Alla vigilia dell'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen , continuano a preoccupare le condizioni di Paulo Dybala . La Joya ha sentito ancora dolore alla caviglia toccata dura a Bergamo e, durante l’allenamento di lunedì, è rientrato negli spogliatoi. Nelle ultime settimane l'argentino si è gestito proprio in funzione della doppia sfida contro il Bayer Leverkusen: in un modo o nell’altro darà un contributo.

Dybala si ferma, ha dolore alla caviglia: ecco qual è il suo obiettivo

Dybala vuole provarci

Nella giornata di rifinitura per la Roma, con in programma l'ultimo allenamento e la conferenza stampa di Mourinho, Dybala è presente in campo e si allena in gruppo: l'argentino prova dolore ma vuole comunque provarci. Presente insieme a lui anche Wijnaldum, mentre sono ancora assenti Smalling, El Shaarawy e Llorente oltre a Kumbulla e Karsdorp.