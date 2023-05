Welcome back Tammy: nella notte più lunga la Roma ritrova Abraham

Come è giusto che sia la copertina se la prende, e se la prenderà, Edoardo Bove, il figlio di Roma che ha regalato alla sua squadra una vittoria contro il Bayer Leverkusen preziosissima in vista della semifinale di ritorno. Ma nella notte più lunga, che la Roma ha preparato senza Llorente, Solbakken, Kumbulla, Karsdorp, El Shaarawy e Smalling, e con Dybala e Wijnaldum a mezzo servizio, Mourinho e i romanisti ritrovano un ragazzo che, in questa stagione, ha messo in mostra più ombre che luci. Quel ragazzo, quel giocatore che questa sera non ha solo fatto segnare Bove ma ha combattuto come un leone, è Tammy Abraham. La sua non è stata un'annata facile: i gol sono stati pochi (9), le prestazioni non sempre all'altezza, quel modo così plateale di giocare e sbracciarsi che lo scorso anno faceva impazzire la gente, in questi mesi è stato visto più come un fastidio. Contro il Bayer Leverkusen, invece, l'inglese è stato quasi perfetto: gli è mancata la rete, questo sì, ma ha fatto salire la squadra, ha fatto le sponde, ha dato sempre profondità e ha corso non per uno, non per due, ma per tre.