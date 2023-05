Diretta Roma-Bayer Leverkusen: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - La Roma ospita il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso per la semifinale di andata di Europa League (ritorno fissato al 18 maggio). Un Olimpico tutto esaurito è pronto a sostenere la squadra di Mourinho: segui in diretta la partita.

19:35

Pietro Castellitto tra i tifosi

Sarà un Olimpico da grande notte europea quello di stasera, immancabile il calore dei tifosi giallorossi. Anche di quelli vip: tra i sostenitori romanisti a Viale Angelico c'è pure Pietro Castellitto, attore, regista e sceneggiatore italiano, figlio di Sergio e grande tifoso della Roma, che questa sera non mancherà sugli spalti.

19:30

Curiosità su Roma-Bayer Leverkusen

Roma e Bayer Leverkusen si sono già sfidate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee: il bilancio recita una vittoria per parte e due pareggi. Entrambe le squadre hanno segnato almeno una rete in ciascun match per un totale di 19 gol (media di 4.75 a partita).

La Roma ha ospitato l’ultima volta all’Olimpico il Bayer Leverkusen in una gara della fase a gironi di Champions League del novembre 2015, quando le due squadre erano allenate rispettivamente da Rudi Garcia e Roger Schmidt. I giallorossi vinsero quell match 3-2 grazie alle reti di Salah, Dzeko e Pjanic.