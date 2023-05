Dybala non ce la fa per Roma-Bayer: parte dalla panchina

Paulo Dybala non ce la fa. Nonostante stamattina abbia provato di nuovo a forzare, l’argentino partirà dalla panchina contro il Bayer Leverkusen pronto, eventualmente, a dare una mano a partita in corso. Dybala in panchina, la decisione di Mourinho. Si va, quindi, verso una coppia formata da Belotti e Abraham. Dybala ha provato fino all’ultimo a recuperare per giocare titolare, anche con 8 ore di terapia negli ultimi due giorni, ma la caviglia non è ancora a posto e quindi Mourinho, d’accordo con il ragazzo, preferisce non correre rischi.