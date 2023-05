Uefa, pugno duro su Foti: tre giornate di squalifica. Mourinho diffidato

ROMA - Tre giornate a Salvatori Foti, questa la dura decisione dell'Uefa dopo l'espulsione rimediata in Roma-Feyenoord per "aggressione a un altro giocatore" (manata a Gimenez). Il vice di Mourinho ha scontato il primo turno di squalifica ieri (giovedì) nel match contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League. Mourinho invece, si legge tra le altre decisioni, è stato ammonito per aver ritardato il calcio d’inizio, mentre 56 mila euro di multa alla Roma per blocco degli scalini e lanci di petardi. Due giornate a Gimenez del Feyenoord.