Mourinho polemico in diretta tv: "Partiamo da una domanda mia..."

Siparietto in diretta tv per Mourinho: il tecnico della Roma arriva in mixed zone per l’intervista con Dazn mentre in studio stanno facendo rivedere gli episodi da moviola commentati da Luca Marelli. L’ultimo episodio è il fallo duro di Camara su Lykogiannis, che è costato l’ammonizione al centrocampista della Roma. "Partiamo da una domanda mia - dice Mourinho - il fallo di Palomino a Dybala, avete dato tanti replay come questa azione di Camara? Fallo duro, però 10 ripetizioni, spero che anche il fallo di Palomino a Dybala... Camara? Ammonizione giusta, non c’è bisogno di tanti replay”.