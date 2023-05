Bologna-Roma 0-0, le pagelle: Belotti non si sblocca, Cristante mette ordine

Mourinho (all.) 6 Stravolge la formazione per far riposare i titolari in vista del Leverkusen. La squadra che mette in campo non lascia spazi al Bologna e, anzi, ha anche diverse occasioni per passare in vantaggio. Mou punta tutto sull’Europa League ma ha mantenuto alta la concentrazione sulla partita del Dall’Ara.

Svilar 6,5 Un primo intervento sul tiro di Orsonlini, reattivo anche su Dominguez. È attento e sicuro. buona la prima in campionato.



Mancini (8’ st) 6

Voleva riposarsi, ma l’infortunio di Celik lo ha costretto agli straordinari. Ha anche un’occasione da gol che nella mischia in area non riesce a sfruttare.

Cristante 6,5

Subito bravo a fermare in contropiede Arnautovic, blocca il centravanti austriaco che in tutta la sua partita non ha avuto spazi e occasioni da gol. E Bryan poi fa lo stesso anche con Zirkzee.

Ibañez 6,5

Si fa sentire su Orsolini per evitare di dargli spazio per il tiro o per eventuali incursioni in area. Bravo anche nella marcatura con Cristante su Arnautovic. Un ulteriore passo avanti nella condizione.

Missori 6

Supera subito l’emozione per la sua prima da titolare con i grandi con qualche buona discesa e una sicura marcatura su Barrow. Ma nel recupero si perde ingenuamente Zirkzee in area per quello che poteva essere un errore da ko.

Camara 6

Nel primo tempo si vede poco ma fa il suo lavoro sporco davanti alla difesa. Mette i muscoli su Schouten e nella ripresa si fa vedere anche avanti: prima serve un bel pallone in area per Abraham poi ci prova dalla distanza e il suo destro termina di poco al lato della porta.

Tahirovic 6,5

Attento a mantenere la posizione davanti alla difesa e preciso nei passaggi. Chiude bene le incursioni di Ferguson.

Matic (31’ st) sv

Wijnaldum 5,5

Aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, e si prende a tratti le redini del centrocampo. Gioca 54 minuti senza grandi guizzi: per Mou l’importante era fargli ritrovare la migliore condizione.

Bove (8’ st) 6

Entra e dà maggiore velocità alla manovra del centrocampo, poi ci mette la solita grinta tra recuperi e marcatura.

Zalewski 6

Il polacco si rende pericoloso solo a tratti ma è attento in fase di copertura.

Solbakken 6

Alterna errori tecnici ad accelerazioni che creano buone occasioni. Come quando ha servito il pallone a Belotti davanti alla porta, o il tunnel in area su Dominguez che ha creato una potenziale occasione. Il più pericoloso nel primo tempo.

Pellegrini (25’ st) 6

Mette subito qualità in mezzo al campo, il suo lancio per Abraham è perfetto.

Belotti 5

Si divora un gol davanti a Skorupski, certificando la sua crisi realizzativa. Ma anche la condizione atletica non è certo buona. Sbaglia gli appoggi e in area non riesce a rendersi pericoloso.

Abraham (8’ st) 5,5

Vivace ma non incisivo. Non aggancia un bel pallone di Pellegrini, poi colpisce di testa troppo debolmente un buon pallone in area.