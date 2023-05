La Roma verso il Bayer: la situazione di Dybala, Celik in dubbio

E adesso testa solo sul Leverkusen. Archiviata la trasferta di Bologna, con l’ennesimo infortunio muscolare stavolta a Celi, ora Mourinho può concentrarsi eslcusivamente sulla semifinale di ritorno di Europa League, la partita più attesa della stagione dopo la vittoria per 1-0 dell’andata firmata da Bove. Scalpita Paulo Dybala che dopo aver saltato la partita col Bologna vuole scendere in campo dal primo minuto: l’argentino è stato risparmiato da Mourinho per continuare a lavorare a Trigoria per far passare definitivamente il dolore alla caviglia ed evitare possibili problemi fisici a pochi giorni dalla sfida europea. Ieri mattina l’attaccante si è allenato al Fulvio Bernardini insieme agli altri giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, quindi Smalling, Llorente, El Shaarawy e Karsdorp. E il Faraone è sempre più ottimista sul suo recupero: «Work in progress», ha scritto sui social dopo l’allenamento. Riposo invece per Rui Patricio che ha avuto bisogno di uno stop per recuperare le energie. Mourinho tra incertezza e strategia non ha confermato la presenza di Dybala dal primo minuto: «Paulo è un grande dubbio per giovedì». Di certo se l’argentino sarà almeno al 50% della condizione sarà impiegato. Recuperato Wijnaldum: ha giocato 54 minuti contro il Bologna per riprendere il ritmo e cercare di avvicinarsi a un buono stato di forma. Ci sarà con il Bayer, il tecnico dovrà decidere se dal primo minuto o a gara in corsa vista la buonissima condizione di Bove che potrebbe essere favorito.