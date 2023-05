Totti, la battuta su Mourinho: “Chiamarlo per restare? L’ho già fatto…”

"Mourinho è il numero uno al mondo"

Tra due giorni la Roma affronterà la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. "Ci giochiamo il secondo tempo della sfida. Noi romanisti siamo nati per soffrire, spero di vedere una finale Roma - Juve. Le altre italiane? In tanti non credevano potessero andare così avanti tutte, ora ci auguriamo di portane più possibile in finale". Su Mourinho: "Uno dei migliori allenatori della storia del calcio, numero uno al mondo, averlo in casa è importante. Speriamo resti il più a lungo possibile, chiamarlo per convincerlo? L’ho già fatto (ride ndr.) ma per un’altra cosa. La retrocessione della Samp? Ci sono annate che nascono storte per altri motivi, speriamo faccia come il Genoa che torni subito in serie A. Cosa mi aspetto dal futuro? La salute”.