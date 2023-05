Retroscena Matic, il discorso di Mourinho alla Roma prima del Bayer

Un po' in italiano, un po' in inglese, Nemanja Matic ha svelato, in conferenza stampa a Leverkusen, le parole di José Mourinho alla squadra prima di partire per Leverkusen. "Il nostro allenatore - ha detto Matic - ha già giocato partite così e quindi è lui che fa il piano e noi facciamo quello che dice lui".