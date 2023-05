Bayer-Roma, ondata di tifosi giallorossi a Leverkusen: tutti i dettagli

LEVERKUSEN - La maggior parte dei 2.000 romanisti che stasera, alla BayArena di Leverkusen, cercherà di accompagnare la Roma alla seconda finale europea di fila, arriverà oggi. Aereo (Colonia o Dusseldorf) di linea o charter, qualcuno in macchina via Monaco, qualcun altro in treno da Berlino: in ogni modo, visti i prezzi non proprio agevoli, i tifosi che hanno potuto acquistare il biglietto hanno fatto di tutto per esserci. Quasi tutti (1.800) saranno nel settore ospiti, gli altri sparsi nel resto dello stadio. La situazione non è tesa come è stata a Rotterdam. Tanto per fare un esempio: ieri a Colonia c’erano già parecchi tifosi e tutti giravano tranquillamente, con sciarpe e cappelli, in centro. La Roma, nei giorni scorsi, ha comunicato tutte le informazioni utili e la raccomandazione, che facevano anche le autorità locali ieri, è quella di seguirle alla lettera perché steward e polizia sono molto severi.

Roma, le informazioni utili per i tifosi a Leverkusen

Oggi è stato allestito un meeting Point a Friedrich Ebert Platz, a Leverkusen, e i tifosi, per ingannare l’attesa di una partita che si giocherà alle 21, potranno fare un po’ di shopping nella Rathaus Galerie e nelle strade circostanti. La piazza dista circa 4 minuti a piedi dalla stazione e 20 minuti a piedi dallo stadio. Per chi sarà a Colonia, invece, saranno messe a disposizione delle navette gratuite dal Carl Duiseberg Park. Scortate, impiegheranno un quarto d’ora o venti minuti per arrivare allo stadio. Per chi andrà in macchina l’unico parcheggio garantito in termini di sicurezza è quello allestito presso il meeting point di Otto Bayer Strasse a Colonia. I cancelli dello stadio apriranno alle 19, il settore ospiti si trova nella zona sud ovest dell’impianto. All’interno dello stadio non si può fumare e non sarà possibile introdurre borse o bagagli che superino le dimensioni di un foglio A4. Non sarà inoltre consentito l’ingresso di powerbank o batterie sostitutive per smartphone mentre potranno entrare ricariche per sigarette elettroniche fino ad un massimo di 10ml. Per i tifosi sarà messo a disposizione un deposito per piccoli oggetti all’esterno dello stadio e sarà a pagamento. All’interno della BayArena, infine, saranno consentiti esclusivamente pagamenti elettronici e non sarà permesso introdurre cibi e bevande all’esterno. La speranza dei tifosi, ovviamente, è quella di brindare a fine partita.