Bayer Leverkusen-Roma: dove vederla in tv

Partita: Bayer Leverkusen-Roma

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Rai Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 253

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, Rai Play

Bayer Leverkusen-Roma orari e canali

Bayer Leverkusen-Roma, gara valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, è in programma alla BayArena di Leverkusen e sarà trasmesso in diretta su Rai Uno e Sky.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta TV

Bayer Leverkusen-Roma, sarà trasmessa in tv, in chiaro su Rai Uno. In alternativa la sfida potrà essere seguito sui canali Sky: Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253).

Bayer Leverkusen-Roma dove vederla in streaming

Bayer Leverkusen-Roma, gara valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, sarà visibile in streaming a partire da DAZN, disponibile in versione desktop dal sito ufficiale per pc fisso e notebook o da app per smarthpone e tablet. Sky Go, applicazione del broadcaster, permette la visione del match sia da dispositivo fisso sia da dispositivo mobile. Allo stesso modo sarà possibile vedere l'incontro in streaming tramite Rai Play, app del servizio pubblico disponibile da computer e con l'app ideata per smartphone e tablet.

Bayer Leverkusen-Roma in Diretta: la cronaca

Return match in Germania tra Leverkusen e Roma. Obiettivo la finalissima di Budapest. All'andata ha deciso il gol di Bove (1-0), i tedeschi devono quindi ribaltarla per il passaggio del turno. Dopo la vittoria nella scorsa stagione in Conference League la Roma potrebbe raggiungere una finale nelle competizioni europee per la seconda stagione consecutiva con José Mourinho in panchina dopo che, in precedenza, l’ultima finale dei giallorossi risaliva al 1990/91 in Coppa Uefa. Qui le probabili formazioni.

Bayer Leverkusen-Roma, segui la diretta sul nostro sito