All'inizio del secondo tempo tra Bayer e Roma José Mourinho, a gran voce, ha chiesto di interrompere il gioco e come lui il suo collaboratore Nuno Santos. Il motivo? I tifosi del Bayer Leverkusen avevano acceso decine di fumogeni dietro la porta di Rui Patricio rendendo complicata la visuale. Dopo qualche secondo in cui si è continuato a giocare, l'arbitro Vincic ha interrotto il gioco per qualche minuto, il tempo di far andar via il fumo.