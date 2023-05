Mourinho: "Io non sono Special One". Ma la realtà è ben diversa

Durante la conferenza stampa dopo Bayer Leverkusen-Roma un giornalista inizia la sua domanda definendo José Mourinho lo Special One. Lui lo interrompe, non lo fa neppure terminare e gli dice: "Ma che Special... Io sono un bravo allenatore, sono umile e dico che lavorare con questi ragazzi non è un piacere, è un onore". Mourinho ha ragione, soprattutto quando definisce questa impresa "importantissima, tra le più importanti della mia carriera". Difficile dargli torto: la Roma non faceva una finale da 9 anni quando è arrivato lui e non vinceva un trofeo da quattordici. Con Mou in panchina è tornata, almeno, una coppa e sono arrivate due finali di fila. Anche per questo Mourinho è lo Special One.