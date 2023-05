Roma, festa scatenata nello spogliatoio con due dediche speciali...

Dopo lo 0-0 alla Bayarena tra Bayer Leverkusen e Roma , Pellegrini e compagni hanno prenotato un posto per la sfida decisiva per l' Europa League che si disputerà a Budapest. Il risultato dell'andata (1-0 con gol di Bove) è stato decisivo, e Mourinho è riuscito a conquistare la sua seconda finale consecutiva europea con i giallorossi. Al termine del match è quindi esplosa la festa nello spogliatoio della squadra della Capitale , ma un pensiero non è sfuggito ai giocatori di Mou ...

La dedica a Kumbulla e Mourinho dopo Bayer-Roma

La dedica che si è vista nello spogliatoio della Roma al termine del match contro il Bayer Leverkusen riguarda Kumbulla. Il difensore albanese non è potuto partire per la Germania per la sfida di ritorno a causa del brutto infortunio subito e i suoi compagni non lo hanno dimenticato mostrando, durante i festeggiamenti scatenati, la sua maglia. I giocatori hanno avuto un pensiero anche per Mourinho, cantando un coro sulle note della canzone "Cacao Meravigliao" (della trasmissione di Renzo Arbore "Indietro Tutta") come già avevano fatto al suo compleanno.