Da Roma a Budapest, opzioni e prezzi per i tifosi: auto, treno o aereo?

Dopo aver conquistato l'accesso alla finale di Europa League che si svolgerà a Budapest il 31 maggio è caccia ai biglietti per la Puskas Arena per i tifosi della Roma . I sostenitori giallorossi hanno iniziato a domandarsi sui social quale fosse l'alternativa migliore per raggiungere la città ungherese.

Auto, treno o aereo: ecco le alternative per assistere alla finale di Europa League

I tifosi della Roma faranno di tutto per assistere alla finale di Budapest del 31 maggio alla Puskas Arena. Con l'auto, il viaggio dista 1214 chilometri e potrebbe essere dispendioso in termini di energie ma favorevole in termini di prezzi. Diverso il discorso dell'aereo, costi molto alti (400-600 euro per arrivare il giorno prima) ma solo 1 ora e 40 di distanza da Fiumicino o Ciampino fino alla città ungherese. Il viaggio in treno potrebbe essere un'alternativa valida da un punto di vista remunerativo (dai 70 ai 130 euro) ma i tifosi presenti nella Capitale dovrebbero prendere il treno da Termini e recarsi alla stazione veneta di Venezia Santa Lucia, da lì un treno che con 13 ore porta in Ungheria, con 2 cambi da fare durante il tragitto (Innsbruck e Vienna).