Olimpico o... tutto quello che c'è da sapere sui maxischermi per Siviglia-Roma

Sono ore concitate per capire quali e quanti maxischermi predisporre per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. L'ipotesi più semplice prevederebbe l'apertura dello stadio Olimpico, come accaduto un anno fa per la sfida al Feyenoord. Al momento, però, la società giallorossa non ha inviato richieste ufficiali a Sport e Salute, proprietaria dell'impianto. Si ragiona, perché pochi giorni dopo è prevista l'ultima di campionato, in casa, contro lo Spezia. E se i tifosi dovessero poi scendere in campo, come un anno fa, potrebbe essere un problema. In ogni caso, se la Roma chiamasse, Sport e Salute sarebbe aperta a discuterne.