Beautiful si tinge di giallorosso: Brooke con la sciarpa della Roma

ROMA - Trascorrono gli anni ma ' Beautiful ' non passa mai di moda: la celebre soap opera, la più seguita in Italia dagli anni '80 a oggi, sbarca a Roma : i membri del cast sono arrivati nella Capitale per girare le puntate della 36esima stagione . Un evento incredibile, con la produzione che ha scelto la Città Eterna come centro nevralgico delle vicenda della famiglia Forrester.

La Capitale ospita infatti i più celebri personaggi della soap opera: da Ridge a Steffy, passando per Hope e Liam. Presente in Italia anche Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke. La celebre attrice, amante dell'arte e incantata dalle innumerevoli bellezze di Roma, ha trovato anche il tempo, tra una ripresa e l'altra, di esternare una sua grande passione: quella per la Roma di José Mourinho. E' infatti virale una foto che ritrae la 61enne di Hollywood che mostra sorridente una sciarpa giallorossa nel bel mezzo delle riprese sul set del commercial Aerosal, clinica del sale. Per la finale di Europa League di Budapest, i giallorossi dello 'Special One' potranno contare anche sul supporto di un'accanita tifosa.