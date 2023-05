Brooke di Beautiful sempre più romanista: dopo la sciarpa c'è De Rossi

ROMA - Beautiful è arrivato alla sua 36ª stagione. La celebre soap opera, la più seguita in Italia dagli anni '80 a oggi, è sbarcata a Roma, per girare alcune puntate nella Capitale. Un evento incredibile, con la produzione che ha scelto la Città Eterna come centro nevralgico delle vicenda della famiglia Forrester. Per l'occasione Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke, ha colto l'occasione per esternare una sua grande passione: quella per la Roma di José Mourinho!