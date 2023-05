Medvedev, le parole su Roma dopo il trionfo e la risposta di Dybala

Dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia contro Rune , Medvedev ha commentato il trionfo nel torneo con parole dolci nei confronti di Roma . Come se non bastasse il tennista russo ha pubblicato anche un post Instagram per festeggiare la vittoria e celebrare la città...

Il post di Medvedev e il commento di Dybala

In seguito al doppio 7-5 inflitto a Rune, che gli ha consegnato la vittoria degli Internazionali d'Italia, Medvedev ha pubblicato un post social in cui ha ammesso: "Innamorato dell'argilla non lo so, ma di sicuro innamorato di Roma!", repentina la risposta del giallorosso Dybala che ha commentato con degli applausi il trionfo del tennista russo.