Curva Sud senza tifosi, silenzio e niente striscioni: ecco il motivo

ROMA - Atmosfera surreale in Curva Sud durante il match di campionato Roma-Salernitana . Dopo aver omaggiato la squadra di José Mourinho con uno striscione speciale per la conquista della finale di Europa League infatti, è calato il silenzio nel settore che è il cuore pulsante del tifo giallorosso.

Silenzio e niente striscioni: cos'è successo in Curva Sud

Al loro posto non c'erano i Fedayn, che hanno deciso di non entrare dopo che le forze dell'ordine non hanno autorizzato l'ingresso di uno striscione commemorativo dedicato al loro fondatore Roberto Rulli. Altri gruppi della tifoseria organizzata sono poi rimasti fuori dall'Olimpico per solidarietà, mentre quelli che erano già dentro hanno deciso di togliere gli striscioni che avevano esposto. E nel silenzio diversi tifosi hanno lasciato lo stadio lasciando la Curva Sud sempre più vuota.