"Non sarò a Budapest per la Roma e non chiedetemi biglietti": il duro sfogo di De Rossi

Daniele De Rossi non ce la fa più. A Roma, da giorni, ormai si cerca solo di avere un biglietto per la finale di Europa League a Budapest con il Siviglia e quindi lo storico ex calciatore giallorosso è bersagliato di richieste da parte di amici, più o meno veri, conoscenti e anche sconosciuti a caccia del prezioso tagliando. Per questo, su Instagram, si è sfogato duramente: "Buongiorno a tutti. No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. Se avete comprato il biglietto aereo e prenotato l'hotel, ma non avete quello della partita: "Sete stron... du vorte" - la battuta di De Rossi - . Fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non ve la prendete con me". A corredo due cuori giallorossi.