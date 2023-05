Shevchenko: "Mourinho fantastico. Futuro? Due finali in due anni..."

ROMA - C'era anche l 'ex campione del Milan Andriy Shevchenko , oltre a Francesco Totti e molti altri, tra i protagonisti del Padel Club , evento contro il razzismo organizzato dalla Lega di Serie A in vista della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina in programma all'Olimpico.

Inter o Fiorentina, chi è la favorita?

L'ex calciatore, a margine dell'evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni partendo dal match di questa sera: "Mi aspetto una bellissima partita, due finaliste che hanno raggiunto traguardi importanti giocando un bellissimo calcio. Inter favorita? Non so, secondo me vincerà la Fiorentina 2-1 e tra i nerazzurri segnerà Dzeko".

Il pensiero su Mourinho

"Roma in finale di Europa League? Non mi ha stupito, conosco la mentalità di José. Lui ha dato la carica giusta, è stato vicino alla squadra, è un allenatore fantastico. Se rimane o no? Non posso dare consigli, ma io guardo i fatti: due finali in due anni", questo il pensiero sui giallorossi.

Le parole sul Milan di Pioli

"La sconfitta del Milan contro l'Inter è stata pesante, ma l'Inter ha vinto meritatamente, soprattutto nei 15 minuti d'andata ha giocato un bellissimo calcio. Ma e' stata una bella stagione per il Milan, nonostante le tante difficoltà è arrivato in semifinale. Anche quella di Pioli è una buona stagione, il Milan è in corsa per il quarto posto. Per me è un grande allenatore, l'anno scorso ha vinto lo scudetto giocando benissimo, spero che continui così. Leao? Giocatore importante, speriamo che resti", ha concluso.