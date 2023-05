Totti: "Mercato Roma, Mourinho ha ragione. Se resta? Ho poca fiducia..."

ROMA - " Mourinho è l’allenatore della Roma e può dire ciò che vuole. Se ha fatto questa battuta è la verità, avendo fatto un mercato non dico povero ma sintetico riuscire ad arrivare in Champions League sarà un traguardo incredibile. Resta? Non lo so, prima ero più fiducioso, adesso meno . Ci ho parlato, ma non di questa cosa". Così l'ex capitano della Roma Francesco Totti a margine di un evento organizzato dalla Lega Serie A per la finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e l’Inter, commentando le parole di Mourinho sul mercato dei giallorossi.

Totti su Dybala e Siviglia

Su Dybala Totti ha spiegato: "È un top-player, fa la differenza. Speriamo che possa recuperare, faranno di tutto e lui avrà voglia di giocare. Come si batte il Siviglia? Bella domanda, non ci ho mai giocato contro e non so dirlo. Loro sanno come gestire questa partita, è diverso dalla Roma che è la prima volta che fa questa finale".

Totti, dal -10 alla Juve alla cena con Spalletti

Sul -10 alla Juventus Totti ha commentato: "Se hanno tolto 10 punti, qualcosa di sbagliato è stato fatto. Con questa penalizzazione è riaperto il discorso Champions. Il futuro di Totti? Padel". Poi il Capitano ha concluso con una battuta su Spalletti: "Ora ha tempo per una cena con me? Dopo l’estate, durante l’estate sono impegnato, sono in vacanza".