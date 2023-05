Diretta Mourinho: segui la conferenza stampa dopo Roma-Salernitana LIVE

José Mourinho parla in conferenza stampa dopo il 2-2 dell'Olimpico contro la Salernitana , con gol di El Shaarawy e Matic quasi allo scadere. Segui le sue parole in diretta.

21:45

Mourinho e la frase ironica sull'arbitro Pairetto dopo Roma-Salernitana

Nel post partita di Roma-Salernitana, a Dazn, José Mourinho dice: "Pairetto ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro". Ma come mai Mou ha citato un altro direttore di gara e non quello che ha arbitrato Roma-Salernitana durante la sua analisi della partita? Leggi qui il motivo

21:22

Mourinho, la battuta sulla finale di Europa League

"Sette milioni di mercato e finale di Europa League? Non è un miracolo, è Gesù Cristo che è arrivato a Roma ed è andato in Vaticano. Se influisce sul futuro? Ciao a tutti, me ne vado in vacanza, devo prendere un aereo". José Mourinho si alza così e lascia la conferenza stampa all'Olimpico.

21:20

Mourinho sulla Roma in Champions

"Chi ha parlato della Roma in Champions in questa stagione come obiettivo? Io mai. Non mi piace vendere fumo. Io sono in finale, mi gioco la finale, niente di più. C'è chi gioca una finale nella vita ed è fortunato, immagina noi a giocarne due di fila. Io voglio giocare la finale, fine. Tiago Pinto ha parlato di Champions? Problema suo, non mio Siamo tanti amici, ma abbiamo opinioni diverse".

21:15

Mourinho su Dybala

Inizia la conferenza stampa di Mourinho dopo Roma-Salernitana. "Dybala? Devi chiedere alla stessa persona che ti ha dato la squadra oggi a mezzogiorno, magari è una spia che ti può dire come sta Dybala".

21:03

Mourinho e la Champions

Tredici anni fa, Mourinho vinceva la Champions con l'Inter. "È storia, ora è il momento per loro di creare la loro storia", ha commentato Mourinho.

21:01

Mourinho e le condizioni di Dybala

"Come sta Dybala? Male. Tra 10 giorni non lo so ma non sono ottimista. Smalling ed El Shaarawy hanno giocato 90', Wijnaldum quasi. Celik sta benino, ha recuperato. Vediamo Spinazzola".

21:00

Mourinho sulla penalizzazione Juve

"La penalizzazione della Juve è uno scherzo: saperlo con due partite ancora da giocare, per noi ma per tutti, non va bene con ancora tanti punti in ballo. Se me lo dicevano prima di Monza e Bologna, il nostro approccio sarebbe stato diverso. Sapere che la Juve prendeva una penalizzazione e sapere che la nostra situazione era puntare tutto sulla Uefa è quello che abbiamo fatto. Allegri e i suoi giocatori sono professionisti come me, mi dispiace per loro ma questo verdetto ha compromesso il campionato. Mi dispiace per professionisti come me che hanno fatto punti in campo e pagano per gli errori di dirigenti e società".

20:56

Mourinho: "Salernitana ha giocato la finale di Champions"

"Cosa mi lascia il pari? Il primo tempo non è stato di grande intensità, c'è stata poca voglia di giocare, poca concentrazione. Forse per tanti cambi, magari la colpa è mia ma la mia situazione non è facile: abbiamo una finale da giocare ma tanti giocatori stanchi. Ho dei cambi praticamente obbligati, già concordati prima della partita. Non è una gestione facile. Poi è stata una partita difficile: la Salernitana ha giocato la finale della Champions, come piace a me. Non è una critica. Pairetto bene come sempre, fa il suo lavoro bene. Il risultato non ci sta bene, ora mancano due partite e la finale di Europa League, che è più importante". Così José Mourinho ai microfoni di Dazn dopo Roma-Salernitana.

20:45

Mourinho dopo Roma-Salernitana

È terminata Roma-Salernitana all'Olimpico. José Mourinho è pronto per parlare in conferenza stampa.

Stadio Olimpico, Roma